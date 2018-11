Urteil gegen Mitschüler (15) der erstochenen Keira erwartet

Mehr als 20 Messerstiche

Die Mutter der getöteten 14-Jährigen Keira aus Berlin-Hohenschönhausen trauert am Grab ihrer Tochter. Foto: Arne Immanuel Bänsch

Berlin (dpa) - Mit mehr als 20 Messerstichen soll ein 15-Jähriger seine Mitschülerin Keira in Berlin getötet haben. In dem nicht öffentlichen Mordprozess am Landgericht der Hauptstadt wird heute voraussichtlich das Urteil gesprochen.