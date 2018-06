Verwirrung um Zoo-Ausbruch von Löwen, Tigern und Jaguar

Tiere im Gehege wiederentdeckt

Löwe Malor in seinem Gehege im Eifelzoo in Lünebach, im Hintergrund seine Mutter Lira. Foto: Harald Tittel

Löwe Malor in seinem Gehege im Eifelzoo in Lünebach, im Hintergrund seine Mutter Lira. Foto: Harald Tittel

Löwe im Eifelzoo in Lünebach. Foto: Harald Tittel

Löwe im Eifelzoo in Lünebach. Foto: Harald Tittel

Bitburg (dpa) - Erst kam das Unwetter, dann die Angst: Anwohner eines Zoos in der Eifel sind von Behörden am Freitag vor angeblich ausgebrochenen Raubkatzen gewarnt worden. Zwei Löwen, zwei Tiger und ein Jaguar seien aus ihren Gehegen in dem Ort Lünebach ausgerissen.