Zahl der Toten bei Bränden in Kalifornien steigt

Opferzahl auf 73 gestiegen

Der Ort Paradise nördlich von Sacramento gleicht nach dem «Camp»-Inferno einer Geisterstadt. An der Zugangsstraße warnen Grundstücksbesitzer Plünderer vor Diebstählen. Foto: Hector Amezcua/Sacramento Bee

Der Ort Paradise nördlich von Sacramento gleicht nach dem «Camp»-Inferno einer Geisterstadt. An der Zugangsstraße warnen Grundstücksbesitzer Plünderer vor Diebstählen. Foto: Hector Amezcua/Sacramento Bee

Nachdem David Castro (29) und sein dreijähriger Sohn Harlan ihr Haus im sogenannten «Camp»-Feuer verloren haben leben sie jetzt teilweise im Auto von Freunden oder in Notunterkünften. Foto: Barbara Munker

Nachdem David Castro (29) und sein dreijähriger Sohn Harlan ihr Haus im sogenannten «Camp»-Feuer verloren haben leben sie jetzt teilweise im Auto von Freunden oder in Notunterkünften. Foto: Barbara Munker

Die Brände in Kalifornien haben bereits Hunderte Quadratkilometer Wald verkohlt, Tausende Häuser zerstört - und sind noch lange nicht eingedämmt. Foto: Zhao Hanrong/XinHua

Die Brände in Kalifornien haben bereits Hunderte Quadratkilometer Wald verkohlt, Tausende Häuser zerstört - und sind noch lange nicht eingedämmt. Foto: Zhao Hanrong/XinHua

Mitglieder der California Army National Guard machen bei der Suche nach Leichen in abgebrannten Häusern eine Pause. Foto: John Locher/AP

Mitglieder der California Army National Guard machen bei der Suche nach Leichen in abgebrannten Häusern eine Pause. Foto: John Locher/AP

Wie aus einem Horrorfilm: Ein bei den kalifornischen Waldbränden ausgebranntes Auto wird in der Nacht von einem patrouillierenden Feuerwehrfahrzeug beleuchtet. Foto: Paul Kuroda/ZUMA Wire

Wie aus einem Horrorfilm: Ein bei den kalifornischen Waldbränden ausgebranntes Auto wird in der Nacht von einem patrouillierenden Feuerwehrfahrzeug beleuchtet. Foto: Paul Kuroda/ZUMA Wire

Freiwillige Rettungskräfte suchen in den Trümmern von Häusern, die dem «Camp»-Feuer zum Opfer gefallen sind, nach menschlichen Überresten. Foto: Terry Chea/AP

Freiwillige Rettungskräfte suchen in den Trümmern von Häusern, die dem «Camp»-Feuer zum Opfer gefallen sind, nach menschlichen Überresten. Foto: Terry Chea/AP

Überreste von ausgebrannten Wohnhäusern in der Stadt Paradise. Foto: Noah Berger/AP

Überreste von ausgebrannten Wohnhäusern in der Stadt Paradise. Foto: Noah Berger/AP

Auf dem Weg nach Kalifornien: Donald Trump auf der Gangway der Air Force One. Foto: Evan Vucci/AP

Auf dem Weg nach Kalifornien: Donald Trump auf der Gangway der Air Force One. Foto: Evan Vucci/AP

Los Angeles (dpa) - Die Zahl der Toten nach den Großbränden im US-Bundesstaat Kalifornien ist weiter gestiegen. In dem vom «Camp»-Feuer nordöstlich von San Francisco zerstörten Gebiet wurden am Freitag acht weitere Leichen in niedergebrannten Häusern gefunden.