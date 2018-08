Alsterschwäne kommen wegen Hitze ins Winterquartier

Gestutzte Flügel

Hamburg (dpa) - Der Tod von vier Alsterschwänen hat die Hamburger alarmiert und den Schwanenvater Olaf Nieß zu einer ungewöhnlichen Aktion im Hochsommer veranlasst: Zusammen mit mehreren Helfern fängt er am Dienstag rund 40 Schwäne an der Rathausschleuse ein und bringt sie ins Winterquartier am Eppendorfer Mühlenteich - bei schwülen Temperaturen von über 30 Grad.