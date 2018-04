Aussortierte Kleidung wird zu Kunst in New York

Statt Müll

Designerin Eileen Fisher zeigt, was aus der wiederverwerteten Kleidung gemacht wird. Foto: Christina Horsten

New York (dpa) - Weggeschmissene Kleidung trägt alleine in New York rund acht Prozent zum Gesamtmüll der Stadt bei. Die Designerin Eileen Fisher hat sich jetzt für ihre Entwürfe eine Gegenstrategie ausgedacht.