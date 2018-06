Baby in Pariser S-Bahn geboren

«Ich hatte große Angst, aber ich war glücklich, ihn schreien zu hören», sagte sie der Zeitung «Le Parisien». Das Kind kam am Montag in der Nähe der Station Auber zu Welt, im Nordwesten der französischen Hauptstadt. Sie sei auf dem Weg ins Krankenhaus gewesen, erzählte die Mutter. Dem Bericht zufolge halfen zwei Frauen der Ende-20-Jährigen spontan bei der Entbindung. Mutter und Kind wurden später in ein Krankenhaus gebracht, es gehe ihnen gut.

Das Pariser Nahverkehrsunternehmen RATP hatte am Montag auf Twitter über Ausfälle im Zugverkehr «nach der unerwarteten Geburt eines Babys» berichtet - und damit Begeisterung in den sozialen Netzwerken ausgelöst. Später teilte die RATP mit, dass der Junge nun bis zu seinem 25. Lebensjahr gratis den Pariser Nahverkehr nutzen darf.