Beim Eurojackpot sind 90 Millionen Euro zu holen

Lotto

«Ich wär so gerne Millionär», singen Die Prinzen. Es kommt nur auf die richtigen Zahlen an. Foto: Caroline Seidel

Helsinki (dpa) - Zum dritten Mal in diesem Jahr ist der Eurojackpot auf seine Höchstsumme von 90 Millionen Euro angewachsen. Die Ziehung der Lottozahlen am Freitagabend in Helsinki könnte also einen oder mehrere Mitspieler bei der europäischen Lotterie auf einen Schlag sehr reich machen.