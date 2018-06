Belgische Studentin Zoé Brunet zur «Miss WM» gekürt

Schönheitswettbewerb

Rust (dpa) - Die Studentin Zoé Brunet aus Belgien ist «Miss WM». Die 18-Jährige aus der belgischen Universitätsstadt Namur gewann in der Nacht zum Samstag den Schönheitswettbewerb im Europa-Park in Rust - sechs Tage vor dem Eröffnungsspiel der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland.