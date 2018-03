Bowie, Basquiat und eine wilde Theater-Show

Kino zum Eintauchen

New York (dpa) - David Bowie als Popart-Ikone Andy Warhol, ein biografisches Filmdrama mit Dennis Hopper, Benicio del Toro und Courtney Love, dazu Surfrock, Live-Malerei und Gags von Spaßmachern: Im «House of Yes» im New Yorker Stadtteil Brooklyn werden die Reize der Zuschauer regelrecht ertränkt.