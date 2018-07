«Cronut»-Erfinder legt neue Eis-Kreationen vor

Ersteres wird in einem Stück echter Wassermelone serviert, die Kerne sind aus Bitterschokolade. Das Pfirsicheis befindet sich in einem Plastikzylinder und wird mithilfe eines Stils nach oben geschoben - allerdings durch eine Schablone, so dass sich auf der Oberfläche immer wieder eine neue Eis-Blume bildet. Beide Kreationen wurden sofort - wie üblich bei Ansel - zu Instagram-Lieblingen.

Der Konditor hatte 2013 den «Cronut» erfunden, eine Mischung aus Croissant und Donut, und damit einen Hype ausgelöst. Immer noch kreiert er jeden Monat einen neuen «Cronut»-Geschmack (aktuell: Blaubeere-Kokosnuss). Das Gebäck ist in seinem Laden im New Yorker Szene-Viertel Greenwich Village stets innerhalb weniger Stunden ausverkauft.

Im vergangenen Sommer hatte Ansel unter anderem ein Kiwi-Eis erfunden, das nicht nur nach Kiwi schmeckt, sondern auch so aussieht - allerdings viereckig.

Günstig sind Ansels Kreationen allerdings nie: Mindestens sechs Dollar (etwa fünf Euro) werden immer fällig.