Deutsche Post verewigt «Dinner for One» als Briefmarke

Gemeinsam mit dem NDR präsentierte die Deutsche Post am Donnerstag die Briefmarke mit einer Auflage von 4,7 Millionen Stück. Zu sehen ist, wie der britische Komiker Freddie Frinton (Butler James) und May Warden (Miss Sophie) in gewohntem Schwarz-Weiß anstoßen.

Vor 55 Jahren wurde der vom NDR produzierte Kurzfilm das erste Mal gesendet - und seitdem oft wiederholt. Alleine beim Jahreswechsel 2017/2018 sahen rund 17 Millionen Menschen eine der 20 Ausstrahlungen im Fernsehen, wie ein Pressesprecher des NDR mitteilte.

Seit 2016 verewigt die Deutsche Post «Deutsche Fernsehlegenden». Der Silvester-Klassiker ist die dritte Sonderbriefmarke der Reihe. 2016 würdigte die Deutsche Post die Science-Fiction-Serie «Raumpatrouille Orion», vergangenes Jahr den Fernsehfilm «Das Millionenspiel».