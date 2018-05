Eisbärbaby Nanook freut sich über Abkühlung

«Nanook schwimmt sehr gerne. Sie ist den ganzen Tag draußen und erkundet die Anlage», sagt Zoo-Leiter Hendrik Berendson. Rund 30 Kilo wiege die kleine Eisbärdame mittlerweile. «Wir sind mehr als zufrieden, sie entwickelt sich wirklich prächtig.»

Abgesehen von der Milch ihrer Mutter Lara fresse Nanook am liebsten Salat, taste sich aber auch langsam an Fleisch und Fisch heran. Schüchtern ist sie offenbar nicht: «Wenn Besucher da sind, kommt Nanook immer ganz interessiert an die Scheibe und schaut, wer da ist», sagt Berendson.

Nanook war am 4. Dezember in Gelsenkirchen mit zwei Geschwistern zur Welt gekommen. Die beiden anderen Jungtiere starben kurz nach der Geburt. Mitte April tapste Nanook mit ihrer Mutter Lara zum ersten Mal durch das Außengehege.