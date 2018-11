Erster Heuler der Saison auf Helgoland gefunden

Elvis lebt!

Helgoland (dpa) - Den ersten Kegelrobben-Heuler der Saison hat die Seehundstation Friedrichskoog in Schleswig-Holstein am Dienstag präsentiert. Das Tier kam am 29. Oktober auf Helgoland zur Welt. «Es war eine Frühgeburt», sagte Tierärztin Ulrike Meinfelder.