Fahndung nach Pudel erfolgreich: Wanderer erkennen Timmi

Fahndungsfoto sei Dank

Baiersbronn (dpa) - Ihren entwischten Pudel hat eine Seniorin in Baden-Württemberg mithilfe der Polizei wiedergefunden. Wanderer identifizierten den Hund in einem Tal bei Baiersbronn anhand des offiziellen Fahndungsfotos, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.