Fan-Forscher: Weniger Interesse am Public Viewing

Fußball-WM

WM 2006: Public Viewing vor dem Brandenburger Tor in Berlin. Foto: Miguel Villagran

Hannover (dpa) - Wenn am 14. Juni die Fußball-WM in Russland beginnt, stellen sich viele Fans die Frage, wie sie die Spiele der deutschen Mannschaft verfolgen. Alleine zu Hause oder inmitten von Tausenden Fans auf großen Plätzen, in Stadien oder auf der Berliner Fanmeile?