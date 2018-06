Fluch des Tourismus: «Die Welt im Selfie»

In seinem klugen Buch «Die Welt im Selfie» geht der italienische Journalist Marco d’Eramo diesem aktuellen Phänomen nach. Dabei schlägt er auch unbequeme Töne an. So hinterfragt er zum Beispiel das Vorgehen der Unesco, historische Städte komplett unter Schutz zu stellen. Für ihn ist das nichts anderes als «gut gemeinter Städtemord». Denn Städte, die nur noch dem Tourismus dienen, verkommen zu Themenparks, zur toten Kulisse. Eramos‘ Buch ist kulturhistorisch fundiert, doch nimmt er vor allem den wirtschaftlichen Aspekt unter die Lupe. Denn für ihn ist der Tourismus die wichtigste Industrie unseres globalisierten Jahrhunderts.

Marco d’Eramo: Die Welt im Selfie. Eine Besichtigung des touristischen Zeitalters, Suhrkamp Verlag, Berlin, 362 Seiten, 26,00 Euro, ISBN 978-3-518-42809-2