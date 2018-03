«Frühstück bei Tiffany»? Das geht in New York jetzt wirklich

Der Tag beginnt

Das «Blue Box Cafe» bei Tiffany's in New York im vierten Stock des Schmuckgeschäfts. Foto: Christina Horsten

New York (dpa) - «Frühstück bei Tiffany» ist einer der ganz großen Klassiker der Filmgeschichte - aber wirklich frühstücken konnte man in dem edlen Schmuckgeschäft an der New Yorker Fifth Avenue bislang nicht.