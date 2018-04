Gefesselt im Bodensee: Zauberkünstler unter Wasser

Für einen guten Zweck

Friedrichshafen (dpa) - Jetzt bloß die Luft anhalten: Ein Zauberkünstler hat sich in Friedrichshafen gefesselt in den Bodensee werfen lassen. «Letztlich hat mich dort etwas erwartet, was ich nicht vorhergesehen habe», sagte der 35-Jährige nach der Aktion am Sonntag. «Ein sehr, sehr schlammiger Untergrund.»