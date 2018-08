Große Freude über Vierlings-Kälber

Eine Seltenheit

Stuttgart (dpa) - Auf einem Hofgut am Bodensee hat eine Kuh vergangene Woche Vierlinge zur Welt gebracht. «Das ist sehr selten - wir haben recherchiert und nur wenige Beispiele von Vierlings-Kälbern gefunden», sagte die Landwirtin Tabea Honstetter vom Gut Sonnhof in Radolfzell am Freitag.