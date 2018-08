Haarige Kunstwerke bei Bart-Meisterschaften in England

Sie konnten sich am Wochenende in insgesamt 21 Kategorien messen, etwa «selbst gemacht kreativ», «Freistil», «natürlich» und «unter 16 Jahre». Die Einnahmen des alle zwei Jahre stattfindenden Wettbewerbs kommen wohltätigen Zwecken zugute.

An den Meisterschaften durften sich Menschen aller Nationalitäten und jeden Geschlechts beteiligen, hatten die Veranstalter zuvor betont. Auch kreative Bartträger aus Deutschland und Österreich waren dabei. Die meisten Teilnehmer kamen passend zu ihrer Haarpracht im Gesicht in teils exzentrischer Kleidung in den englischen Badeort Blackpool.