Handy-Geklingel statt Glockenläuten in Luzerner Kirche

Kunstprojekt

Luzern (dpa) - «God is calling», so lautete am Montag der Kommentar von Touristen auf das Handy-Geklingel aus dem Glockenturm einer Schweizer Kirche. Zwei Wochen lang sollen in der Peterskapelle in der Altstadt von Luzern Handy-Töne aus dem Glockenturm erschallen.