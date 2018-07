Litauer gewinnen Weltmeisterschaft im Frauentragen

Kurioser Wettbewerb

Der Parcours hat es in sich. Foto: Timo Hartikainen/Lehtikuva

Der Parcours hat es in sich. Foto: Timo Hartikainen/Lehtikuva

Sonkajärvi (dpa) - Die Frau geschultert und dann so schnell wie möglich durch einen Parkours mit Wassergraben und Hindernissen - so haben Pärchen am Samstag um den Weltmeistertitel im Frauentragen gekämpft.