Mehr als 3,5 Millionen Besucher beim Wasen erwartet

Mit 3,5 Millionen Besuchern sei man bei 17 Tagen Dauer zufrieden, sagte Andreas Kroll von der in.Stuttgart-Veranstaltungsgesellschaft am Montag.

Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) wird am Freitagnachmittag die erste Maß zapfen. Das 100. Landwirtschaftliche Hauptfest als Ursprung des Volksfestes geht am Samstag an den Start. Eine einmalige historische Ausgabe des Volksfestes mit traditionellen Fahrgeschäften gibt es bereits ab Mittwoch auf dem Stuttgarter Schlossplatz.

Mit 4,1 Millionen Besuchern erzielte der Wasen im vergangenen Jahr einen Spitzenwert. Die Zelte bieten 32.000 Besuchern Platz. Die Maß Bier kostet diesmal zwischen 10,30 Euro und 10,80 Euro. Auf dem Oktoberfest in München, Deutschlands größtem Volksfest, ist die 11-Euro-Marke schon überschritten. Die Wiesn ist etwas älter als der Wasen und erreicht meist Besucherzahlen von gut sechs Millionen.