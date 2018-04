Mit Tempo 55 übers Ex-Buga-Gelände in Magdeburg

Wer 15 Euro zahlt, Gurt und Helm anlegt, rast von einer Plattform in 45 Metern Höhe über einen Teil des Geländes, auf dem 1999 die Bundesgartenschau stattfand. Der Nervenkitzel lässt sich teilen, denn bei der Doppelseilrutsche können zwei Mutige gemeinsam starten. Am Osterwochenende nutzten rund 150 Parkbesucher die neue Attraktion und nahmen dafür auch Schlangestehen in Kauf.

«Die, die gerutscht sind, sind total happy», sagte Kathrin Henning vom Kletterpark Magdeburg. Die Fahrt dauert nicht länger als 50 Sekunden.