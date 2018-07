New Yorker verkauft Eis-Sandwich am Morgen

Eiscreme zum Frühstück

In New York wird wochentags ab 8 Uhr morgens jetzt ein Eis-Sandwich verkauft. Foto: Johannes Schmitt-Tegge

In New York wird wochentags ab 8 Uhr morgens jetzt ein Eis-Sandwich verkauft. Foto: Johannes Schmitt-Tegge

New York (dpa) - Wenn man als Kind wählen durfte, was zum Frühstück, Mittag- und Abendessen auf den Tisch kommt, war die Antwort immer wieder mal: Eiscreme. In New York wird wochentags ab 8 Uhr morgens jetzt ein Eis-Sandwich verkauft, das nicht nur Kinderherzen höher schlagen lässt.