Pendler-Soundtrack mit New Yorker U-Bahngeräuschen

Subway-Kunst

Die U-Bahnlinie L führt von Williamsburg im New Yorker Bezirk Brooklyn in den südlichen Teil Manhattans. Foto: Johannes Schmitt-Tegge

New York (dpa) - Für Millionen New Yorker gehören Durchsagen in der U-Bahn zum weißen Rauschen einer Metropole. Künstler Mel Chin hat die Ansagen fünf verschiedener Linien nun zu einem 40 Minuten langen Soundtrack verarbeitet - die Länge also, die ein New Yorker im Durchschnitt zur Arbeit braucht.