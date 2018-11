Pianist spielt in leerem New Yorker Laden täglich Bach

Neues aus der Szene

New York (dpa) - Ein leeres Ladengeschäft mitten in New York hat ein Pianist vorübergehend in eine Bach-Bühne verwandelt. Jeden Tag spielt der an der Elite-Universität Julliard ausgebildete Evan Shinners in dem Laden in Manhattan mehrere Stunden am Stück Musik des deutschen Komponisten Johann Sebastian Bach (1685-1750).