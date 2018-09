Plus-Size-Models in Mönchengladbach gekürt

«Schönste Kurven»

Teilnehmerinnen bei der Fashion-Gala "Fräulein Kurvig" in Mönchengladbach. Foto: Henning Kaiser

Mönchengladbach (dpa) - «Deutschlands schönste Kurven» finden sich in Nordrhein-Westfalen, zumindest ist dies das Ergebnis eines Wettbewerbs: Kea Schmidt-Bodenstein aus Borken und «Mister Big»-Männermodel Dennis Bruijn aus Tönisvorst wurden am Samstagabend bei der bundesweiten Fashion-Gala «Fräulein Kurvig» in Mönchengladbach gekürt.