Prag in neuem Licht sehen

Leuchtende Moldaumetropole

Prag (dpa) - Die Touristenhochburg Prag verwandelt sich zum sechsten Mal in ein buntes Lichtermeer. Das jährlich stattfindende Signal-Festival (11. bis 14. Oktober) lockt auch viele Besucher aus Deutschland in die Moldaumetropole. Unter dem Motto «Prag in einem neuen Licht erleben» haben die Organisatoren wieder Künstler aus aller Welt eingeladen.