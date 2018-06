Rasiertes V als coolster Bart des Jahres?

Neues aus der Szene

München (dpa) - Der Bart-Hype findet kein Ende, doch dieses Jahr soll die Behaarung im Gesicht angeblich in eine neue Form gebracht werden. «Wer richtig lässig aussehen will, rasiert sich ein V vom Kinn bis zu den Schläfen», schreibt das Männer-Stilmagazin «GQ» in seiner Juli-Ausgabe.