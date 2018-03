Rauch und Vakuum: New Yorker Bar wird Instagram-Star

Spezialeffekte

Der Drink «Science A.F.» wird am Tisch in einem Vakuum-Kaffeekocher zubereitet. Foto: Christina Horsten

Der Drink «Science A.F.» wird am Tisch in einem Vakuum-Kaffeekocher zubereitet. Foto: Christina Horsten

New York (dpa) - Rauch, Vakuum-Tüten und Luftballons: Mit verrückt servierten Cocktails hat es eine New Yorker Bar zum Instagram-Star geschafft. Ein Drink namens «Science A.F.» wird in der Bar «The Aviary» beispielsweise am Tisch in einem Vakuum-Kaffeekocher zubereitet - mit ganz viel Rauch.