Rekord auf Bobby-Car - Extremsportler schafft 119 km/h

«Race at Airport»

Bottrop (dpa) - Der Extremsportler Dirk Auer hat auf einem Bobby-Car mit 119 Kilometern pro Stunde einen neuen Weltrekord aufgestellt. Der 46-Jährige startete am Sonntag bei dem Geschwindigkeitsevent «Race at Airport» auf dem Flugplatz in Bottrop-Kirchhellen.