Rekordfahrt mit Papier-Galeere

Erfolgreiche Bootsfahrt

Schüler paddeln in ihrem Papierboot auf dem Lippesee. Foto: Friso Gentsch

Hövelhof (dpa) - Mit einem über acht Meter langen Boot aus Pappe und Papier haben Schüler aus Hövelhof in Ostwestfalen einen Rekord aufgestellt. 20 Passagiere paddelten am Montag die vorgeschriebene Distanz von 250 Metern, ohne dass das Papierboot in Form einer römischen Galeere unterging.