Rote Rosen und Frauen-Power im Flieger

Weltfrauentag

Die Flugkapitäin Riccarda Tammerle flog mit einer reinen Frauenmannschaft von Frankfurt am Main nach Berlin. Foto: Fabian Sommer

Frankfurt/Main (dpa) - Rote Rosen - die hat es am Donnerstagmorgen zum Internationalen Frauentag auch am Frankfurter Flughafen für Passagierinnen gegeben. Die Reisenden des Flugs LH 174 erhielten nicht nur einen Blumengruß, sondern hatten auch mit einer nahezu 100-prozentigen Frauenquote in Cockpit, Kabine und auf dem Vorfeld zu tun.