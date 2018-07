Schweizer Bahn hat Herz für Giftschlangen

Rettungsaktion

Gerettete Aspisvipern schlängelt sich in einer Kiste. Foto: SBB CFF FFS

Bern (dpa) - Den Schweizer Bahnen (SBB) liegen nicht nur Passagiere sondern auch Giftschlangen am Herzen. Um den Tieren, die im Schotter entlang einer Bahnstrecke am Genfer See leben, Stress durch notwendige Bauarbeiten zu ersparen, hat sie eine Rettungsaktion gestartet.