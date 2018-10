Spielemesse in Essen geht mit Rekord ins Ziel

1400 Neuheiten

Essen (dpa) - Die «Spiel '18» in Essen - weltgrößte Publikumsmesse für Gesellschaftsspiele - ist am Sonntag mit einem Rekord zu Ende gegangen. Rund 190.000 Besucher aller Altersgruppen seien seit Donnerstag zu den internationalen Spieletagen gekommen, teilte der veranstaltende Friedhelm Merz Verlag am Sonntag mit.