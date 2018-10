«The Beach»-Traumstrand bleibt geschlossen

Pause fürs Paradies

Touristen im Mai 2018 in der Maya Bay, die durch den Film «The Beach» bekannt geworden ist. Foto: Sakchai Lalit

Bangkok (dpa) - Der Traumstrand aus dem Hollywood-Film «The Beach» bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Thailands Behörden verlängerten das seit Juni geltende Besuchsverbot für Touristen am Dienstag um unbestimmte Zeit. Ursprünglich sollte die Maya Bay - so der offizielle Name des Strands auf der Insel Ko Phi Phi - schon seit dem 1. Oktober wieder geöffnet sein.