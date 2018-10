Verbogene Millionenstadt: Modell zeigt New York als Ei

Zehn Meter breit ist das Modell Manhattans, das die britische Designerin Es Devlin geschaffen hat. Eine horizontal verlaufende Spiegelwand reflektiert das Modell und lässt die Metropole als organische, symmetrische Form erscheinen. Zu sehen ist das Ganze in einer Galerie in der Nähe des Hochparks High Line im Süden Manhattans.

Devlin beschreibt ihre Arbeit als «mysteriöse Auster oder Gehirn mit einer elliptischen Schale». Lichtprojektionen erwecken den Eindruck, als durchlaufe die Stadt Zyklen von Tag und Nacht. Entlang der Straßen blitzen dabei im Dunkeln auch gelbe und orangefarbene Lichter auf, die an Autoverkehr aus der Ferne erinnern.

Devlin begann ihre künstlerische Arbeit in der Londoner Theaterszene. Über die Jahre hat sie Installationen für das Royal Opera House, die Mailänder Scala und für Zeremonien bei den Olympischen Spielen in London und Rio de Janeiro angefertigt. Sie arbeitete unter anderem mit Stars wie Beyoncé und Jay-Z, Kanye West, U2, Adele und The Weeknd bei deren Tourneen zusammen.