Weihnachtsbaum vor dem Reichstagsgebäude aufgestellt

Über Nacht wurde der rund 3500 Euro teure Baum in die Hauptstadt gebracht. Die Niedersächsischen Landesforsten hatten in den vergangenen Jahren bereits mehrfach große Weihnachtsbäume aus dem Harz für das Gelände am Deutschen Bundestag geliefert.

Am Mittwoch soll das Bundeskanzleramt seinen Weihnachtsbaum erhalten. Er kommt aus dem benachbarten Brandenburg und ist 11 Meter hoch. In den kommenden Tagen werden weitere Weihnachtsbäume an prominenten Berliner Orten erstrahlen.