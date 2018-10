Wer hat den dicksten Kürbis?

«Team Heavy West»

Ludwigsburg (dpa) - Die dicksten Kürbisse scheinen in Bayern zu wachsen. Deutschlands schwerstes Exemplar des Gemüses kommt nämlich erneut aus dem Freistaat: Das Exemplar vom «Team Heavy West» aus Schönebach bei Augsburg brachte bei der deutschen Meisterschaft am Sonntag in Ludwigsburg (Baden-Württemberg) 795 Kilogramm auf die Waage.