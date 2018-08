Wiesn-Maßkrug macht Vorfreude

Das Motiv zeigt «alles, was wir Bayern lieben», sagte der niederbayerische Kabarettist Martin Frank bei der Vorstellung des Oktoberfestkruges am Donnerstag auf dem Festgelände. Der Entwurf für die Zeichnung auf dem Krug und dem offiziellem Plakat kam von Dirk Lippmann, einem Grafikdesigner aus dem niedersächsischen Osnabrück - einem bekennenden Wiesn-Fan, so Münchens Zweiter Bürgermeister Josef Schmid (CSU).

Von dem Steinkrug sollen nach Angaben der Stadt 70.000 Stück über das Internet, in den Festzelten und an Souvenirständen verkauft werden. Seit 1978 gibt es jedes Jahr einen neuen Serienmaßkrug, der bei Sammlern heiß begehrt ist. Die ganze Reihe von Krügen sei mehr als 3000 Euro wert, erklärte Bürgermeister Schmid. Die Wiesn-Wirte hatten im Juli ihren Maßkrug mit eigenem Motiv vorgestellt.

Das Oktoberfest beginnt am 22. September und geht bis zum 7. Oktober 2018.