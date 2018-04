Wird Spandau das neue Berliner Trendviertel?

Jetzt geht es weiter raus - nach Spandau. Wirklich? Ein Indiz: Teenager tragen T-Shirts mit dem Slogan «Straight outta Spandau». Ob der YouTuber HandOfBlood, Musiker wie Oli P. und Bela B. oder Florida Eiscreme: Wer oder was nicht alles aus dem Bezirk im äußersten Westen der Hauptstadt kommt! Der «Tagesspiegel» meinte über Spandau: «Du kannst so hässlich sein, bist aber eigentlich gar nicht so übel». Der Sender Deutschlandfunk Kultur fand bei einem Streifzug durch den vermeintlich öden Bezirk einiges Interessantes. Und für Konzerte in der Spandauer Zitadelle steigen die Berliner ohnehin mal in die U-Bahn-Linie 7.