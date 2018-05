Zoo in Israel entzückt mit Video von fünf Eulenküken

Große Aufregung

Die Eulenküken sind in Israel in eine Wildtierklinik gebracht worden, nachdem sie aus dem Nest gefallen waren. Foto: Sagi Tabetznik/Safari-Zoo Tel Aviv

Die Eulenküken sind in Israel in eine Wildtierklinik gebracht worden, nachdem sie aus dem Nest gefallen waren. Foto: Sagi Tabetznik/Safari-Zoo Tel Aviv

Tel Aviv (dpa) - Eng schmiegen sie sich in einem Käfig aneinander: Fünf Eulenküken sind in Israel in eine Wildtierklinik gebracht worden, nachdem sie aus dem Nest gefallen waren.