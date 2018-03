Auszeichnung für Konstantin Wecker und Redaktion

Göttinger Friedenspreis

Der Sänger und Liedermacher Konstantin Wecker erhält für sein Engagement in der Flüchtlingshilfe den Göttinger Friedenspreis. Foto: Ursula Düren

Göttingen (dpa) - Konstantin Wecker (70) und die Redaktion der Zeitschrift «Wissenschaft & Frieden» (W&F) sind mit dem Göttinger Friedenspreis ausgezeichnet worden. Der Liedermacher konnte an der Feierstunde in der Göttinger Universitätsaula am Samstag nicht teilnehmen.