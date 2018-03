Beatrice Egli wartet noch auf den Richtigen

Die letzte Ruhestätte auf See wird immer beliebter: 20 000 Beisetzungen gibt es inzwischen jährlich an Nord- und Ostsee. Reedereien bieten außerdem Gedenktörns an. Doch manche Hinterbliebene wollen an Land Gedenkplaketten - was in einem Ort zu Ärger (...)