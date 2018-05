Belgiens Ex-König Albert II. verlässt Krankenhaus

«Beide Eingriffe verliefen ohne Komplikationen und mit günstigen Ergebnissen», teilte der Palast am Mittwoch in Brüssel mit. Der 83-Jährige setze seine Genesung zusammen mit Königin Paola am Schloss Belvédère fort.

Albert II. leidet nach Angaben des Palasts seit Jahren an Herzproblemen. Bereits 2002 habe er sich einer Bypass-Operation unterzogen. Seit rund zwei Wochen war er erneut in Behandlung. Den Angaben zufolge wurde ihm zuerst ein Stent in eine verengte Arterie gesetzt, später setzten die Ärzte ihm eine neue Aortenklappe ein.

Albert II. war von 1993 bis 2013 belgischer König. Nach seiner Abdankung folgte sein Sohn Philippe.