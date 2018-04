Benedict Cumberbatch schätzt Alltagshelden

Beispiele seien Hashtag-Bewegungen gegen sexuellen Machtmissbrauch wie #Metoo oder Schüler, die in den USA gegen die Waffenlobby auf die Straße gehen. «Jeder von uns hat es in der Hand, für Veränderung zu sorgen.» Cumberbatch ist von diesem Donnerstag an in der Rolle des «Doctor Strange» im Superheldenfilm «Avengers: Infinity War» im Kino zu sehen.