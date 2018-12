David Garrett: Geige spielen ist wie Fahrradfahren

Garrett musste wegen eines Bandscheibenvorfalls im Frühjahr für mehrere Monate pausieren. Jetzt sei er aber wieder an dem Punkt, an dem er sein möchte.

«Ich habe sechs Monate lange jeden Tag Reha gemacht», erklärte Garrett. Seine Mutter helfe ihm nach wie vor bei den Physioübungen. Die lange Pause ohne Musik sei für ihn als weltweit gefragten Geiger nicht leicht gewesen. «So nach und nach fing ich an, Sachen zu machen, die ich viele Jahre vernachlässigt habe, wie spazieren gehen, spontan ins Museum, oder einfach mal in Ruhe Mittagessen.» Auch zum Kennenlernen einer neuen Freundin hätte er jetzt mehr Zeit, so der 38-Jährige.