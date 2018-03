Deutscher Künstler überrascht Athener mit Kettensägen-Aktion

Lautstarker Protest

Wilfried Muthesius zersägt vor dem Parlament in Athen eine Bildtafel seiner Serie «golden field». Foto: Takis Tsafos

Athen (dpa) - Der deutsche Künstler Wilfried Muthesius hat die Passanten am zentralen Syntagma-Platz vor dem Parlament in Athen überrascht. Mit einer Kettensäge zersägte er am Freitagabend eins seiner Werke, eine zweimal zwei Meter große goldfarbene Holztafel.