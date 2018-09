Deutscher Schauspielpreis geht an «Bad Banks»-Darsteller

Verleihung in Berlin

Paula Beer erhält den Deutschen Schauspielpreises in der Kategorie "Schauspielerin in einer Hauptrolle". Foto: Christoph Soeder

Berlin (dpa) - Zwei Darsteller der ZDF/Arte-Serie «Bad Banks» sind mit dem Deutschen Schauspielpreis ausgezeichnet worden. Der Preis für die beste Schauspielerin in einer Hauptrolle ging am Freitagabend in Berlin an Paula Beer.